Banca Ifis, confermati i risultati preliminari 2025 con utile netto a 328 milioni

(Teleborsa) - Il Cda di Banca Ifis
ha approvato il Progetto di Bilancio d’esercizio e il Bilancio consolidato 2025, con la conferma dei risultati preliminari
al 31 dicembre 2025 già approvati dal Consiglio e resi noti un mese fa.
L’esercizio 2025 di Banca Ifis si è concluso con un utile netto
consolidato di 328 milioni di euro che include il positivo contributo di Banca Ifis e gli effetti del primo consolidamento di illimity Bank
dal 1° luglio 2025. Questo primo consolidamento, unito al completamento della due diligence su illimity Bank, ha consentito a Banca Ifis di confermare le sinergie di costo e di ricavi per 75 milioni già annunciate in occasione del lancio dell’OPAS. Banca Ifis ha inoltre avviato il progetto di cessione degli asset non core
di illimity Bank. Tra questi, la Banca ha già portato a termine con successo la cessione di Hype al Gruppo Banca Sella per 85 milioni: l’operazione ha generato un impatto positivo pari a 55 bps sul CET1, che si attesta al 13,7% in linea con gli obiettivi.
Per l’intero 2025, la Banca prevede di distribuire 129 milioni di euro di dividendo
e di confermare il dividendo per azione. Nel corso del 2025, Banca Ifis ha corrisposto un acconto di questo dividendo pari a 73 milioni (equivalente a 1,20 euro per azione in circolazione al lordo delle ritenute di legge, distribuiti il 26 novembre 2025), mentre i restanti 56 milioni, pari a 0,92 euro per azione, verranno distribuiti a maggio 2026. Tale saldo del dividendo 2025, ove approvato dall’Assemblea verrà messo in pagamento con data di stacco cedola
(ex date) il 18 maggio 2026, data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso (record date) il 19 maggio 2026 e data di pagamento il 20 maggio 2026.
Il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025 sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea ordinaria
prevista il prossimo 16 aprile 2026.