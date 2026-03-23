Unidata avvia il progetto UniCenter: green data center TIER IV a Roma da 57 milioni di euro

(Teleborsa) - Unidata , operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi IoT quotato su Euronext Milan segmento STAR, ha costituito UniCenter S.p.A., società veicolo per la realizzazione di un green data center di livello TIER IV a Roma. La nuova società è partecipata al 75% dal "Fondo Infrastrutture per la Crescita – ESG", gestito da Azimut Libera Impresa SGR, e al 25% da Unidata, che ne avrà la gestione operativa.



Il progetto prevede la realizzazione di una struttura da 13.000 mq con una potenza di circa 20 MW e oltre 2.000 rack di capacità, alimentata interamente da fonti rinnovabili. UniCenter opererà in modalità wholesale only, mentre Unidata continuerà a servire autonomamente i propri clienti attraverso i data center di Roma e Milano, utilizzando l'infrastruttura di UniCenter per i clienti che richiedano potenze superiori a 30 KW.



L'investimento complessivo è di 57 milioni di euro, di cui 5,7 milioni a carico di Unidata e 51,3 milioni a carico del Fondo.

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