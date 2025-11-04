Milano 17:35
43.262 +0,09%
Nasdaq 19:40
25.477 -1,91%
Dow Jones 19:40
47.009 -0,69%
Londra 17:35
9.715 +0,14%
Francoforte 17:35
23.949 -0,76%

Borsa: Debole il Dow Jones, in lieve ribasso dello 0,64% alle 19:30

Il Dow Jones scambia a 47.035,36 punti

In breve, Finanza
Borsa: Debole il Dow Jones, in lieve ribasso dello 0,64% alle 19:30
L'indice dei giganti USA mostra una flessione dello 0,64% alle 19:30 e continua gli scambi a 47.035,36 punti.
Condividi
```