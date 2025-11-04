Milano
14:23
42.934
-0,67%
Nasdaq
3-nov
25.973
0,00%
Dow Jones
3-nov
47.337
-0,48%
Londra
14:24
9.661
-0,41%
Francoforte
14:23
23.850
-1,17%
Martedì 4 Novembre 2025, ore 14.40
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Francoforte soffre all'inizio delle contrattazioni (-1,37%)
Borsa: Francoforte soffre all'inizio delle contrattazioni (-1,37%)
Il DAX ha iniziato gli scambi a 23.801,24 punti
In breve
,
Finanza
04 novembre 2025 - 09.04
L'Indice della Borsa di Francoforte registra una flessione dell'1,37%, a quota 23.801,24 in apertura.
Condividi
Argomenti trattati
Borsa
(1025)
·
Francoforte
(190)
Titoli e Indici
Germany DAX
-1,17%
