Milano 14:23
42.934 -0,67%
Nasdaq 3-nov
25.973 0,00%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 14:24
9.661 -0,41%
Francoforte 14:23
23.850 -1,17%

Borsa: Francoforte soffre all'inizio delle contrattazioni (-1,37%)

Il DAX ha iniziato gli scambi a 23.801,24 punti

In breve, Finanza
L'Indice della Borsa di Francoforte registra una flessione dell'1,37%, a quota 23.801,24 in apertura.
