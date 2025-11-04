Milano 17:35
43.262 +0,09%
Nasdaq 19:40
25.477 -1,91%
Dow Jones 19:40
47.009 -0,69%
Londra 17:35
9.715 +0,14%
Francoforte 17:35
23.949 -0,76%

Borsa: Male il Nasdaq-100, in discesa -1,83% alle 19:30

Il Nasdaq-100 tratta a 25.497,25 punti

In breve, Finanza
Borsa: Male il Nasdaq-100, in discesa -1,83% alle 19:30
L'indice dei tecnologici USA perde terreno e riporta un -1,83% alle 19:30, scambiando a 25.497,25 punti.
Condividi
```