Milano 4-nov
43.262 +0,09%
Nasdaq 4-nov
25.436 -2,07%
Dow Jones 4-nov
47.085 -0,53%
Londra 4-nov
9.715 +0,14%
Francoforte 4-nov
23.949 -0,76%

Borsa: Sotto la parità il Dow Jones, in calo dello 0,53%

Il Dow Jones chiude a 47.085,61 punti

L'indice dei principali titoli USA mostra un frazionale ribasso dello 0,53% e archivia la seduta a 47.085,61 punti.
