BPER Banca, rimborso anticipato bond subordinato da 400 milioni di euro

BPER Banca

(Teleborsa) -ha annunciato l’intenzione di procedere aldel prestito obbligazionario denominato "" (ISIN XS2264034260), emesso nell’ambito del programma "".Ilsarà effettuato in data, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4(d) del regolamento del prestito (“Rimborso volontario da parte dell’Emittente – Call Option”), e ha ricevuto l’autorizzazione della competente autorità di vigilanza.Lesaranno rimborsate alla pari, ossia al 100% del valore nominale residuo, pari a 400 milioni di euro, oltre agli interessi maturati fino alla data di rimborso (esclusa), secondo quanto previsto dall’articolo 5 (“Pagamenti”) del regolamento.A seguito dell’operazione, il prestito obbligazionario sarà cancellato edal mercato regolamentato della Luxembourg Stock Exchange.