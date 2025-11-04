Milano 3-nov
BPER Banca, rimborso anticipato bond subordinato da 400 milioni di euro

Finanza
(Teleborsa) - BPER Banca ha annunciato l’intenzione di procedere al rimborso anticipato e integrale del prestito obbligazionario denominato "Euro 400,000,000 Fixed Rate Tier 2 Subordinated Callable Notes due 30 November 2030" (ISIN XS2264034260), emesso nell’ambito del programma "Euro 6,000,000,000 EMTN Programme".

Il rimborso sarà effettuato in data 30 novembre 2025, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4(d) del regolamento del prestito (“Rimborso volontario da parte dell’Emittente – Call Option”), e ha ricevuto l’autorizzazione della competente autorità di vigilanza.

Le obbligazioni saranno rimborsate alla pari, ossia al 100% del valore nominale residuo, pari a 400 milioni di euro, oltre agli interessi maturati fino alla data di rimborso (esclusa), secondo quanto previsto dall’articolo 5 (“Pagamenti”) del regolamento.

A seguito dell’operazione, il prestito obbligazionario sarà cancellato e delistato dal mercato regolamentato della Luxembourg Stock Exchange.
