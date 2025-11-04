Milano 10:17
42.754 -1,09%
Nasdaq 3-nov
25.973 0,00%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 10:17
9.606 -0,99%
Francoforte 10:17
23.737 -1,64%

Condomini: da buoni rapporti con vicini "tesoretto" da 560 milioni in un anno

Ma, ovviamente, non è sempre tutto rose e fiori: l'indagine

Economia
Condomini: da buoni rapporti con vicini "tesoretto" da 560 milioni in un anno
(Teleborsa) - Più di 560 milioni di euro: è questa la cifra risparmiata dagli italiani nell'ultimo anno grazie ad azioni di aiuto, condivisione e collaborazione coi propri vicini. Linee internet condivise, baby e dog-sitting, lavori di piccolo bricolage e molto altro. E' quanto emerge dall'indagine commissionata da Facile.it all'istituto di ricerca EMG Different.

Dunque, quasi 6 italiani su 10 - tra coloro che hanno dei vicini - hanno dichiarato di avere un rapporto civile e cordiale che in alcuni casi diventa aiuto reciproco, anche economico. Tanto è vero che, sempre secondo l’analisi, negli ultimi 12 mesi grazie all’economia di
condomino si è arrivati a risparmiare, in totale, come detto più di 560 milioni di euro.

Tutto rose e fiori quindi? Chiaramente no; se circa 9 milioni di individui parlano di un vero e proprio rapporto di amicizia con i vicini, poco più di 1,1 milioni hanno dichiarato invece di avere un rapporto teso, se non apertamente conflittuale con chi vive nello stesso cortile o pianerottolo.


A portare allo scontro sono stati soprattutto i rumori molesti (35%), la gestione dei posti auto condominiali (21%) ma anche l'utilizzo non autorizzato delle aree comuni del condominio (21%).

(Foto: Tierra Mallorca on Unsplash)
Condividi
```