Anief chiede piu risorse contrattuali per il prossimo CCNL e i buoni pasto

"ANIEF ha sottoscritto il 23 dicembre il CCNL per il 2022-2024
. È già possibile visualizzare su NoiPA
l’importo degli aumenti stipendiali, che vi invitiamo ovviamente a consultare. Alcuni visualizzano già gli arretrati,
che – ricordiamo – si riferiscono al periodo a partire dal 2024: quindi tutti coloro che hanno lavorato nel 2024 e nel 2025 devono percepirli
, compreso il personale precario". Lo ha dichiarato Daniela Rosano, segretario generale Anief.
"Le risorse, tuttavia, non sono sufficienti e chiederemo nella prossima legge di bilancio di inserire risorse aggiuntive per gli aumenti contrattuali
. Nel frattempo ricordiamo che ANIEF è riuscita a far inserire nell’ordine del giorno al Senato la questione dei buoni pasto,
che dovrà essere garantita all’interno del prossimo CCNL", conclude Rosano.
"