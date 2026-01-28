Milano 11:23
Assogestioni, risparmio gestito: a dicembre accelera la raccolta

Mappa mensile del risparmio gestito

Assogestioni, risparmio gestito: a dicembre accelera la raccolta
(Teleborsa) - I dati preliminari di dicembre 2025 segnalano una raccolta netta di +8,4 miliardi di euro e un patrimonio complessivo in aumento a 2.628 miliardi. Numeri che emergono dalla Mappa Mensile di Assogestioni che - in attesa di poter tracciare il bilancio dell’anno con i numeri definitivi della Mappa Trimestrale Q4 - anticipa un andamento positivo sia per le gestioni collettive che per quelle di portafoglio.

In particolare, lo scorso mese i fondi aperti hanno registrato 1,6 miliardi di afflussi, trainati dai 2,06 miliardi confluiti nei fondi obbligazionari (+22,7 miliardi da inizio anno). Positivo anche il dato provvisorio degli azionari a +1,05 miliardi, mentre da flessibili e monetari sono fuoriusciti rispettivamente 587 e 953 milioni.

Infine, Assogestioni registra che a dicembre le gestioni istituzionali hanno attratto +6,07 miliardi e quelle retail 522 milioni.
