Assogestioni, risparmio gestito: a dicembre accelera la raccolta

(Teleborsa) - I dati preliminari disegnalano unadi +8,4 miliardi di euro e unin aumento a 2.628 miliardi. Numeri che emergono dallache - in attesa di poter tracciare il bilancio dell’anno con i numeri definitivi della Mappa Trimestrale Q4 - anticipa unsia per le gestioni collettive che per quelle di portafoglio.In particolare, lo scorso mese ihanno registrato 1,6 miliardi di afflussi, trainati dai 2,06 miliardi confluiti nei(+22,7 miliardi da inizio anno). Positivo anche il dato provvisorio deglia +1,05 miliardi, mentre dasono fuoriusciti rispettivamente 587 e 953 milioni.Infine, Assogestioni registra che a dicembre lehanno attratto +6,07 miliardi e quelle522 milioni.