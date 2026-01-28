Gruppo Unoenergy, fatturato in crescita a doppia cifra nel 2024-25 grazie a divisione commodity

(Teleborsa) - L’Assemblea dei Soci del- tra i principali operatori privati nel settore della fornitura di gas naturale, energia elettrica e servizi di efficientamento energetico per clienti residenziali, aziende e condomìni - ha approvato il, confermando gli obiettivi fissati e il costante impegno per lo sviluppo sostenibile. Il Gruppo ha conseguito i migliori risultati mai registrati nella sua storia grazie a una strategia di crescita nel mercato della transizione energetica, all’incremento dei volumi nei principali segmenti di business e a una gestione finanziaria mirata.Nell’esercizio 2024/2025 il Gruppo ha ottenuto incrementi neinel settore delle commodity: gas naturale per Mmc 544 (+16.1%) ed energia elettrica per GWh 1.586 (+10,9%), con uncomplessivo di 1.281 milioni di euro, in aumento (+16,6%) rispetto al precedente esercizio riconducibile principalmente alla divisione commodity che ha registrato una crescita dei volumi venduti e del portafoglio clienti.Parallelamente, il Gruppo ha registrato un(EBITDA) pari a Euro 93,5 milioni, in aumento del 9%, e undi 59,2 milioni (+45,8%).Ilè cresciuto del 12,8%, con circa 560mila clienti.Al 30 settembre 2025 Unoenergy rileva unapositiva per 52,7 milioni di euro, in miglioramento del 17,6%.Nel corso dell’anno fiscale preso in esame, il Gruppo Unoenergy ha- in linea con l’anno precedente - il 94% del valore economico generato ai propri stakeholder.In ambito risorse umane si rileva l’incremento del numero di, passati da 657 a 703 persone assunte a tempo indeterminato al 99% - di cui circa il 48% rappresentato da donne.L’impegno sociale e la responsabilità d’impresa sono supportati dall’ottenimento della(Social Accountability 8000) che attesta l’adozione di pratiche volte a garantire condizioni di lavoro eque e sicure, sia all’interno dell’organizzazione sia lungo la catena di fornitura diretta.Inoltre – sulla base del Bilancio di Sostenibilità relativo all'esercizio 2023-2024 -, si è registrato il miglioramento dela 66,5 fascia BBB, punteggio che posiziona Unoenergy in fascia alta e sopra la media di settore sotto i profili ambientale, sociale e di governance.