Confindustria: Manovra "a saldo zero, senza impatto significativo su Pil. Necessari quattro interventi"

(Teleborsa) -che "non ha la dimensione adeguata a rilanciare la competitività delle imprese, pur centrando alcuni obiettivi rilevanti". Lo ha detto il direttore generale di Confindustria,nel corso dell'audizione alle commissioni bilancio di Camera e Senato sulla legge di bilancio. Confindustria, ha detto, "riconosce la disponibilità al dialogo del Governo che si è tradotta nella condivisione di scelte importanti" specie "alla luce dei ristretti margini di intervento". Tuttavia, il ddl bilancio "non ha la dimensione adeguata a rilanciare la competitività delle imprese, pur centrando alcuni obiettivi rilevanti" e per questo "abbiamo prospettato la necessità di dotare l'Italia di un Piano industriale straordinario" che "andasse oltre i limiti delle singole leggi di bilancio, suggerendo tre direttrici di intervento: investimenti, competitività e contesto attrattivo"e misure volte a sostenere il potere d'acquisto dei lavoratori e ad accompagnare il rinnovo dei contratti collettivi, garantendo un regime fiscale di favore sugli aumenti salariali connessi alla dinamica inflattiva. Si tratta, tuttavia, di misure non strutturali, che di per sé producono un effetto di incertezza, dal lato delle imprese, in quanto esse non sanno se potranno contare sulle stesse anche nei prossimi anni".La Manovra - e non è una novità di quest'anno -- ha aggiunto -: l'inasprimento della tassazione dei dividendi infragruppo (l'introduzione di una tassazione piena al 24%, in presenza di partecipazioni inferiori al 10%, invece dell'1,2% effettivo attuale). Una disciplina dirompente anche rispetto a quello che accade oltre confine, dove si adottano analoghi sistemi di esenzione, e che cambierà radicalmente l'assetto proprietario dei gruppi italiani, penalizzando la nostra capacità di mantenere e attrarre capitali; il divieto, dal primo luglio 2026, di utilizzare crediti d'imposta agevolativi sul modello F24 per compensare i debiti per contributi previdenziali INPS e per premi assicurativi Inail. Una misura molto impattante, soprattutto per imprese con un elevato numero di dipendenti, che effettuano molti versamenti contributivi, e con un livello di redditività basso, per effetto di importanti investimenti o di perdite. Il rischio è che il blocco delle compensazioni congeli risorse liquide e riduca la capacità operativa delle imprese. Il nuovo divieto limiterà, di fatto, la possibilità di utilizzare strumenti ormai centrali nelle politiche di investimento delle imprese, come i crediti di imposta ZES, 4.0. 5.0, R&S. Si tratta, peraltro, di un intervento con effetti retroattivi". "Chiediamo, quindi - ha concluso -, una complessiva rivalutazione dell'interventogli interventi imprescindibili erano e rimangono quattro" che sono iper ammortamento per l'innovazione tecnologica/digitale dei processi produttivi; stabilizzazione del credito d'imposta per la ZES Unica per il Mezzogiorno; rilancio dell'operatività dei contratti di sviluppo, rafforzandone le dotazioni finanziarie e conferma e rafforzamento del Fondo di Garanzia per le Pmi".