BoJ, Governatore Ueda avverte: da conflitto in Iran possibile impatto significativo sull'economia giapponese

(Teleborsa) - Il governatore della Banca del Giappone, Kazuo Ueda, ha avvertito che il conflitto in Medio Oriente potrebbe avere un impatto significativo sull'economia nazionale attraverso canali come i prezzi del petrolio e di altre fonti energetiche, nonché i mercati finanziari internazionali.

"A seconda di come si evolverà la situazione, potrebbe avere un impatto significativo sull'economia globale e su quella giapponese attraverso canali come i prezzi del petrolio greggio e di altre fonti energetiche, nonché sui mercati finanziari internazionali", ha dichiarato Ueda mercoledì in risposta alle interrogazioni parlamentari.

Ueda si è impegnato a monitorare attentamente gli sviluppi, poiché la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran ha avuto ripercussioni in tutta la regione.

Il Governatore ha espresso cautela in merito ai prossimi sviluppo di politica monetaria, atteggiamento che potrebbe rafforzare le aspettative degli investitori sul mantenimento della politica monetaria da parte della banca centrale nella sua prossima riunione del 19 marzo.

"Al momento, non posso dire nulla di definitivo", ha affermato Ueda. "Continueremo a monitorare attentamente gli sviluppi della situazione in Medio Oriente e il loro impatto sull'economia nazionale, estera e sui mercati finanziari".

Mentre la banca monitorerà attentamente la guerra contro l'Iran, Ueda ha anche ribadito la posizione della BoJ secondo cui è opportuno aumentare il tasso di riferimento se le prospettive economiche aggiornate ogni trimestre si concretizzeranno.

Il Governatore ha anche illustrato alcuni potenziali modi in cui il conflitto in Medio Oriente potrebbe influenzare l'economia giapponese. L'aumento dei costi del petrolio potrebbe spingere al ribasso l'andamento dei prezzi, gravando sull'economia attraverso un deterioramento degli scambi. Al contrario, potrebbe aumentare l'inflazione di fondo attraverso aspettative di prezzo elevate se i prezzi del petrolio continuano a salire.

La dipendenza del Giappone dal petrolio mediorientale è molto elevata, e secondo il Ministero dell'Economia giapponese a gennaio si è attestata intorno al 95%.


