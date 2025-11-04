Edufin Index 2025, livello di alfabetizzazione finanziaria degli italiani non raggiunge la sufficienza





(Teleborsa) - Nel 2025 permane significativo il gap di genere (uomini 59 vs donne 54), mentre si riducono i gap per età (da 7 a 6 punti) e area geografica (da 5 a 4 punti). I risultati migliori disi registrano tra gli uomini, gli over 45 e i residenti al nord. È quanto emerge dalla quarta edizione di, l’Osservatorio su consapevolezza e comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani, i cui risultati sono stati presentati a Roma.L’Osservatorio è promosso da, compagnia del Gruppo Generali, insieme ae di, e mette in relazione le conoscenze finanziarie e assicurative degli italiani con il loro comportamento, basandosi su un campione di 3500 intervistati e con un nuovo focus specifico sul grado di consapevolezza sull’allungamento della vita e sui temi pensionistici.“L’educazione finanziaria è una competenza fondamentale per costruire una società più equa e consapevole. - ha dichiarato, Country Manager e CEO di Generali Italia - In Generali ne riconosciamo il valore sociale e intendiamo continuare a promuoverla assolvendo al nostro ruolo di Partner del Paese al fianco di famiglie, imprese e comunità. Da anni siamo impegnati su tutto il territorio in un Programma Nazionale di Educazione Finanziaria e Assicurativa che ha già coinvolto 450mila cittadini in circa 10mila eventi. Un impegno che trova forza anche nel volontariato d’impresa attraverso la nostra Fondazione The Human Safety Net: dal 2018 abbiamo aiutato oltre 60 mila genitori e bambini in contesti di vulnerabilità, formato oltre 2.000 rifugiati e migranti per trovare un’occupazione, offrendo anche corsi di educazione finanziaria. Perché solo cittadini informati possono compiere scelte consapevoli”.Secondo il rapporto, il livello medio di Edufin Index nel 2025, si attesta a, sotto la soglia di sufficienza fissata a 60 su una scala da 0 a 100. L’alfabetizzazione finanziaria e assicurativa degli italiani resta complessivamente bassa: solo ilconosce e agisce concretamente nella gestione consapevole delle proprie finanze. La quota di analfabeti finanziari e assicurativi si attesta al 10% della popolazione, in calo di due punti percentuali rispetto al 2024.Secondo, CEO di Alleanza Assicurazioni e Country Chief Marketing & Product Officer di Generali Italia, il “nostro Paese sta registrando una trasformazione demografica profonda: il progressivo invecchiamento della popolazione mette sotto pressione la sostenibilità del nostro sistema sanitario e previdenziale, incidendo su livelli pensionistici e disponibilità di accesso alle cure. La quarta edizione dell’Edufin Index conferma l’importanza di innalzare il livello di educazione finanziaria dei nostri concittadini, e mette in luce la scarsa consapevolezza su temi decisivi per il loro futuro, quali longevità e pensioni. Come Alleanza Assicurazioni, siamo convinti che solo attraverso un impegno concreto e continuativo nel promuovere educazione finanziaria sia possibile costruire una cittadinanza consapevole e inclusiva. Proprio per questo, anche nel 2026 continueremo ad investire in iniziative didattiche e di formazione sul territorio e nelle scuole: colmare il deficit di educazione finanziaria è fondamentale per garantire pari opportunità ed equità sociale in un Paese in profondo cambiamento”.Dall’indagine emerge cheottengono livelli superiori alla media. A fronte di un gender gap che si stabilizza a 5 punti (uomini 59 vs donne 54), si riducono i divari per area geografica e per età: cresce di un punto l’alfabetizzazione finanziaria degli abitanti del Sud e delle Isole (54 nel 2025 vs 53 nel 2024), e si registra lo stesso incremento tra i giovani in fascia 25-34 anni (55 nel 2025 vs 54 nel 2024). Entrambi i progressi, seppur contenuti, riflettono gli effetti positivi delle iniziative di sensibilizzazione e formazione promosse da enti pubblici e privati.Dopo il premio a sostegno dei progetti per l’alfabetizzazione finanziaria delle donne, promosso nel 2024, Generali e Alleanza quest’anno hanno deciso di valorizzare iniziative di autonomia finanziaria rivolte alle nuove generazioni promosse dal mondo del non profit. Il progetto che ha visto nascere 'è stato realizzato in collaborazione con il partner tecnico Fondazione Sodalitas (ETS), impegnata a diffondere e rendere riconoscibile la leadership dell’impresa nel realizzare uno sviluppo sostenibile.L’iniziativa premia le tre organizzazioni senza scopo di lucro che hanno realizzato progetti meritevoli nel campo dell’educazione finanziaria dei giovani, coinvolgendo più di 1.300 studenti dai 15 ai 18 anni e 21 ragazzi con disabilità tra i 6 e i 25 anni. Durante la presentazione del Rapporto sono saliti sul palco i rappresentanti delle organizzazioni vincitrici: Educare alla finanza etica per avviare processi di inclusione finanziaria e innovazione sociale per FINETICA ETS, Autonomia in tasca per GSH Società Cooperativa Sociale, Un viaggio verso l’indipendenza. L’educazione finanziaria per la generazione Z per Soroptimist International Club Treviso.