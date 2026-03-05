Indici italiani, Avio sostituisce Pop Sondrio nel FTSE MIB. Revo entra nel Mid Cap

(Teleborsa) - Avio
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, sostituirà Banca Popolare Sondrio
, in via di integrazione da parte del gruppo BPER
, nell'indice FTSE MIB
a partire da lunedì 23 marzo 2026.
Lo ha comunicato FTSE Russell, che gestisce l'indice FTSE MIB, il principale indice di benchmark del mercato azionario italiano
, che misura la performance dei 40 titoli italiani più liquidi e capitalizzati, catturando più dell'80% della capitalizzazione del mercato nazionale.
La lista di riserva
del FTSE MIB è ora composta da Interpump
, Banca Generali
, Pirelli
e Reply
.
Nel FTSE Italia Mid Cap Index
entrano Banca Popolare Sondrio e Revo Insurance
, escono Avio e Rcs Mediagroup
.
Nel FTSE Italia Small Cap Index
entra Rcs Mediagroup ed esce Revo Insurance.
Nessuna variazione per FTSE Italia All-Share Index
, FTSE Italia Star Index e FTSE Italia Brands Index.