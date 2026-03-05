Indici italiani, Avio sostituisce Pop Sondrio nel FTSE MIB. Revo entra nel Mid Cap

Avio

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione,, in via di integrazione da parte del gruppoa partire da lunedì 23 marzo 2026.Lo ha comunicato FTSE Russell, che gestisce l'indice FTSE MIB, il, che misura la performance dei 40 titoli italiani più liquidi e capitalizzati, catturando più dell'80% della capitalizzazione del mercato nazionale.Ladel FTSE MIB è ora composta daNelentrano Banca Popolare Sondrio e, escono Avio eNelentra Rcs Mediagroup ed esce Revo Insurance.Nessuna variazione per, FTSE Italia Star Index e FTSE Italia Brands Index.