Milano 14:06
45.227 -0,24%
Nasdaq 4-mar
25.094 0,00%
Dow Jones 4-mar
48.739 +0,49%
Londra 14:07
10.552 -0,15%
Francoforte 14:06
24.149 -0,23%

Indici italiani, Avio sostituisce Pop Sondrio nel FTSE MIB. Revo entra nel Mid Cap
(Teleborsa) - Avio, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, sostituirà Banca Popolare Sondrio, in via di integrazione da parte del gruppo BPER, nell'indice FTSE MIB a partire da lunedì 23 marzo 2026.

Lo ha comunicato FTSE Russell, che gestisce l'indice FTSE MIB, il principale indice di benchmark del mercato azionario italiano, che misura la performance dei 40 titoli italiani più liquidi e capitalizzati, catturando più dell'80% della capitalizzazione del mercato nazionale.

La lista di riserva del FTSE MIB è ora composta da Interpump, Banca Generali, Pirelli e Reply.

Nel FTSE Italia Mid Cap Index entrano Banca Popolare Sondrio e Revo Insurance, escono Avio e Rcs Mediagroup.

Nel FTSE Italia Small Cap Index entra Rcs Mediagroup ed esce Revo Insurance.

Nessuna variazione per FTSE Italia All-Share Index, FTSE Italia Star Index e FTSE Italia Brands Index.
