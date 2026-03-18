Credem-Università Cattolica: IA usata da 83% italiani

un italiano su tre interessato a carovita e inflazione

(Teleborsa) - Temi economici (33%), dibattito su politica interna nazionale (30%) e conflitti internazionali in Ucraina (19%) e Medio Oriente (17%): sono questi gli argomenti di maggior interesse degli italiani secondo la nuova edizione della ricerca continuativa (condotta tra l'1 e il 2 marzo) dell’Osservatorio Opinion Leader 4 Future presentata oggi a Milano, in occasione del 4° evento annuale in Università Cattolica del Sacro Cuore, che tratterà l’impatto sull’informazione dell’intelligenza artificiale che è già usata quotidianamente dall'83%** della popolazione italiana ed in particolare dal 31,5% per informarsi, affiancandosi a testate giornalistiche e i social media.





Nel dettaglio: il sondaggio condotto dai ricercatori dell’Università Cattolica, in collaborazione con l'istituto di ricerca Bilendi, rivela che per il 33% degli italiani il tema informativo di maggiore interesse nei primi mesi del 2026 è l’inflazione e il carovita, seguito (30%) dal dibattito su politica interna nazionale. Al terzo posto, ma con un evidente scarto, i conflitti in Ucraina (19%) e in Medio Oriente (17%)



A livello di fasce anagrafiche, emergono significative differenze con un interesse maggiore da parte dei giovani nei confronti della politica internazionale, contrariamente agli individui di età superiore ai 65 anni, i quali tendono a concentrarsi maggiormente sulla politica nazionale; la politica Usa e la guerra in Medio Oriente sono menzionate dal 23% degli under 45, mentre da meno del 15% delle fasce anagrafiche più elevate; la rilevanza della politica interna nazionale raggiunge il 34% tra gli over 65 anni, mentre si

attesta al 28-29% per gli under 65 anni.



Come detto, l’83% della popolazione italiana fa uso di almeno una piattaforma di intelligenza artificiale: in particolare, come fonte informativa, il 43% degli intervistati la utilizza abitualmente per approfondire interessi personali, mentre il 31,5% vi ricorre per l'aggiornamento costante sull'attualità.



L’Osservatorio Opinion Leader 4 Future è un progetto di carattere sociale, civile e di comunicazione costituito tre anni fa da Credem e ALMED (Alta Scuola in media, comunicazione e spettacolo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore) con l’obiettivo di contribuire al miglioramento della cultura informativa e accrescere il grado di conoscenza delle persone sui temi rilevanti della vita e prosegue il lavoro realizzato nel triennio 2020-2022 da Opinion Leader 4 Future per analizzare il ruolo degli opinion leader nel panorama informativo e la circolazione delle informazioni.

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