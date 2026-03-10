Milano 13:30
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 9/03/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 9 marzo

Composto ribasso per l'Hang Seng Index in flessione dell'1,35% sui valori precedenti.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 25.182,6. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 25.701,2. Il peggioramento dell'indice della Borsa di Hong Kong è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 24.956,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
