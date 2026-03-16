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Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 13/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 13/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 marzo

Giornata negativa per l'Hang Seng Index, che chiude le contrattazioni con una perdita dello 0,98%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 25.262,7. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 25.814,2. Il peggioramento dell'indice della Borsa di Hong Kong è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 25.059,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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