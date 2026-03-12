Generali, utile 2025 +14,5%. Alza dividendo e annuncia buyback da 500 milioni di euro

Generali

(Teleborsa) -, colosso italiano delle assicurazioni e dell'asset management, ha chiuso il 2025 consono in aumento a 98,1 miliardi di euro (+3,6%), grazie allo sviluppo significativo di entrambi i segmenti, Vita e Danni. Laè in forte crescita a 13,5 miliardi, quasi interamente concentrata nelle linee puro rischio e malattia, prodotti ibridi e unit-linked, in linea con la strategia del Gruppo.Ilraggiunge il livello record di 8.004 milioni di euro (+9,7%), grazie al contributo positivo di tutti i segmenti di business, appena sopra il consenso degli analisti fornito dalla società di 7,97 milioni di euro. In particolare, il risultato operativo del segmento Vita è in crescita a 4.154 milioni (+4,3%) e il New Business Value aumenta a 3.147 milioni (+ 6,2%). Il risultato operativo del segmento Danni è in forte aumento a 3.663 milioni (+20,0%), con il Combined Ratio in miglioramento a 92,6% (-1,4 p.p.).L'raggiunge il record di 4.315 milioni di euro (3.769 milioni FY2024), in crescita del 14,5% grazie all’ottima diversificazione delle fonti di utile del Gruppo. Ilcresce del 12% a 4.172 milioni (3.724 milioni FY2024), supportato dalla performance di business nel periodo.Gli Asset Under Management () complessivi del Gruppo crescono significativamente a 900 miliardi di euro (+4,3% FY2024) con gli AUM di parti terze che raggiungono il livello record di 384 miliardi, di cui 273 miliardi sono asset gestiti dalle società di Asset Management.Ilper azione che sarà proposto alla prossima Assemblea degli Azionisti è pari a 1,64 euro e sarà pagabile a partire dal 20 maggio 2026, mentre le azioni saranno negoziate prive del diritto al dividendo a partire dal 18 maggio 2026. Questo rappresenta quindi un incremento del 14,7% rispetto allo scorso anno, grazie agli eccellenti risultati del Gruppo, alla forte posizione di cassa e di capitale e al crescente focus sulla remunerazione degli azionisti, definiti nel piano strategico Lifetime Partner 27: Driving Excellence. La proposta di dividendo comporta un’erogazione massima complessiva di 2.480 milioni di euro.Il Gruppo ha inoltre confermato l’intenzione di avviare nel corso del 2026 un programma dida 500 milioni di euro, soggetto all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti e a tutte le rilevanti autorizzazioni.