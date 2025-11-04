Eni e YPF, accordo con XRG (ADNOC) per partecipazione al progetto Argentina LNG

Eni

(Teleborsa) -e YPF, la principale società energetica argentina, hanno sottoscritto oggi con XRG, società parte del gruppo ADNOC, unrelativo alla possibile partecipazione della società emiratina alla fase da 12 MTPA di gas naturale liquefatto (LNG) del(ARGLNG).ARGLNG è un progetto di sviluppo gas integrato, upstream e midstream, su larga scala, progettato per sviluppare le risorse dele servire i mercati internazionali, esportando in varie fasi indipendenti fino a 30 milioni di tonnellate anno di LNG entro il 2030.Il progetto, così come definito nella Final Technical Project Description firmata il 10 ottobre scorso da Eni e YPF, prevede la produzione, il trattamento, il trasporto e la liquefazione del gas destinato all'export attraversoda 6 MTPA (Milioni di Tonnellate Per Anno, pari a circa 9 miliardi di metri cubi di gas per anno) ciascuna, oltre alla valorizzazione e all'esportazione dei liquidi associati.L'accordo definisce il quadro di cooperazione tra le parti, con l'(JDA) per lo sviluppo congiunto di ARGLNG.