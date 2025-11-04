Il calendario societario 2026 di Prysmian

(Teleborsa) - Il Gruppo specializzato nella produzione di cavi
ha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico-finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea degli Azionisti nel corso del 2026
e delle conference call per la presentazione dei risultati di periodo.
I vertici di Prysmian
hanno inoltre specificato che lo stacco dell’eventuale dividendo
sarà nel mese di aprile
. Mercoledì 25/02/2026 CDA
: Relazione Annuale Integrata 2025 (bilancio consolidato e progetto di bilancio di esercizio) Giovedì 26/02/2026 Appuntamento
: Comunicato stampa e conference call per la presentazione dei risultati di periodo Giovedì 16/04/2026 Assemblea
: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 - unica convocazione Mercoledì 29/04/2026 CDA
: Risultati del I trimestre Giovedì 30/04/2026 Appuntamento
: Comunicato stampa e conference call per la presentazione dei risultati di periodo Mercoledì 29/07/2026 CDA
: Relazione finanziaria semestrale Giovedì 30/07/2026 Appuntamento
: Comunicato stampa e conference call per la presentazione dei risultati di periodo Mercoledì 28/10/2026 CDA
: Risultati del III trimestre Giovedì 29/10/2026 Appuntamento
: Comunicato stampa e conference call per la presentazione dei risultati di periodo