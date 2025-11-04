Milano 17:23
Il calendario societario 2026 di Prysmian

I principali eventi economici societari dell'anno: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti, politica dei dividendi

(Teleborsa) - Il Gruppo specializzato nella produzione di cavi ha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico-finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea degli Azionisti nel corso del 2026 e delle conference call per la presentazione dei risultati di periodo.
I vertici di Prysmian hanno inoltre specificato che lo stacco dell’eventuale dividendo sarà nel mese di aprile.



Mercoledì 25/02/2026
CDA: Relazione Annuale Integrata 2025 (bilancio consolidato e progetto di bilancio di esercizio)

Giovedì 26/02/2026
Appuntamento: Comunicato stampa e conference call per la presentazione dei risultati di periodo

Giovedì 16/04/2026
Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 - unica convocazione

Mercoledì 29/04/2026
CDA: Risultati del I trimestre

Giovedì 30/04/2026
Appuntamento: Comunicato stampa e conference call per la presentazione dei risultati di periodo

Mercoledì 29/07/2026
CDA: Relazione finanziaria semestrale

Giovedì 30/07/2026
Appuntamento: Comunicato stampa e conference call per la presentazione dei risultati di periodo

Mercoledì 28/10/2026
CDA: Risultati del III trimestre

Giovedì 29/10/2026
Appuntamento: Comunicato stampa e conference call per la presentazione dei risultati di periodo
