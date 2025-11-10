Piazza Affari: positiva la giornata per Prysmian

gruppo specializzato nella produzione di cavi

Prysmian

FTSE MIB

azienda produttrice di cavi

(Teleborsa) - Seduta positiva per il, che avanza bene del 2,15%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo scenario di breve periodo dell'evidenzia un declino dei corsi verso area 83,26 Euro con prima area di resistenza vista a 84,18. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 82,86.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)