Milano 13:56
42.772 -0,69%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 13:56
9.661 -0,77%
Francoforte 13:56
23.498 -0,99%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Prysmian

Pressione sul gruppo specializzato nella produzione di cavi, che tratta con una perdita del 2,90%.
