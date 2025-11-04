Milano 14:31
42.913 -0,72%
Nasdaq 3-nov
25.973 0,00%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 14:31
9.654 -0,48%
Francoforte 14:31
23.828 -1,26%

Londra: giornata depressa per Rolls-Royce Holdings

Migliori e peggiori, Trasporti, Industria
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica, che presenta una flessione dell'1,89%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Rolls-Royce Holdings mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,05%, rispetto a -0,08% del principale indice della Borsa di Londra).


Tecnicamente, Rolls-Royce Holdings è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 11,52 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 11,36. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 11,69.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
