Milano 4-nov
43.262 +0,09%
Nasdaq 4-nov
25.436 -2,07%
Dow Jones 4-nov
47.085 -0,53%
Londra 4-nov
9.715 +0,14%
Francoforte 4-nov
23.949 -0,76%

New York: Marathon Petroleum in forte calo

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scende sul mercato il distributore di petrolio e gas naturale, che soffre con un calo del 6,45%.

La tendenza ad una settimana di Marathon Petroleum è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Marathon Petroleum è in rafforzamento con area di resistenza vista a 184,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 178,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 190.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
