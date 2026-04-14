Occidental Petroleum, scendono le quotazioni a New York
(Teleborsa) - Scende sul mercato la compagnia americana di gas e petrolio, che soffre con un calo del 4,84%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Occidental Petroleum, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Occidental Petroleum evidenzia un declino dei corsi verso area 54,59 USD con prima area di resistenza vista a 56,46. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 53,92.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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