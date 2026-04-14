Occidental Petroleum, scendono le quotazioni a New York

(Teleborsa) - Scende sul mercato la compagnia americana di gas e petrolio , che soffre con un calo del 4,84%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Occidental Petroleum , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di Occidental Petroleum evidenzia un declino dei corsi verso area 54,59 USD con prima area di resistenza vista a 56,46. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 53,92.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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