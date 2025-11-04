Milano 4-nov
43.262 +0,09%
Nasdaq 4-nov
25.436 -2,07%
Dow Jones 4-nov
47.085 -0,53%
Londra 4-nov
9.715 +0,14%
Francoforte 4-nov
23.949 -0,76%

New York: netto calo registrato da Synopsys

Migliori e peggiori
New York: netto calo registrato da Synopsys
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il fornitore di software destinati ai produttori di semiconduttori, che esibisce una perdita secca del 6,17% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Synopsys, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di Synopsys evidenzia un declino dei corsi verso area 410,9 USD con prima area di resistenza vista a 431,3. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 403,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```