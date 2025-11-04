New York: netto calo registrato da Synopsys

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il fornitore di software destinati ai produttori di semiconduttori
, che esibisce una perdita secca del 6,17% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Synopsys
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Synopsys
evidenzia un declino dei corsi verso area 410,9 USD con prima area di resistenza vista a 431,3. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 403,6.
