Milano 14:36
42.942 -0,65%
Nasdaq 3-nov
25.973 0,00%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 14:36
9.655 -0,48%
Francoforte 14:35
23.845 -1,19%

Piazza Affari: andamento negativo per Avio

Migliori e peggiori, Spazio
(Teleborsa) - Pressione sull'azienda aerospaziale italiana, che tratta con una perdita del 3,25%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Avio, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 29,5 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 30,35. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 31,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
