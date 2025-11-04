Milano 14:36
Piazza Affari: andamento negativo per Banca Ifis

(Teleborsa) - Retrocede l'Istituto con sede a Venezia, con un ribasso del 2,03%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Banca Ifis mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,45%, rispetto a -2% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Lo status tecnico della banca tricolore è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 22,43 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 22,05. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 22,81.

