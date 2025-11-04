Piazza Affari: andamento negativo per Banca Ifis

(Teleborsa) - Retrocede l'Istituto con sede a Venezia
, con un ribasso del 2,03%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Banca Ifis
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,45%, rispetto a -2% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Lo status tecnico della banca tricolore
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 22,43 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 22,05. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 22,81.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)