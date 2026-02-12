Milano 10:16
46.847 +0,72%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 10:16
10.516 +0,42%
Francoforte 10:16
25.173 +1,28%

Piazza Affari: andamento rialzista per Banca Ifis

Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento rialzista per Banca Ifis
(Teleborsa) - Bene l'Istituto con sede a Venezia, con un rialzo del 2,07%.

Lo scenario su base settimanale di Banca Ifis rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la banca tricolore, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 25,4 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 25,76 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 25,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```