Milano 13:14
46.448 -0,76%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 13:14
10.433 +0,77%
Francoforte 13:14
24.964 -0,09%

Piazza Affari: seduta molto difficile per Banca Ifis

Migliori e peggiori
Piazza Affari: seduta molto difficile per Banca Ifis
(Teleborsa) - Ribasso per l'Istituto con sede a Venezia, che passa di mano in perdita del 4,31%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Banca Ifis, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della banca tricolore. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 26,64 Euro. Primo supporto visto a 25,28. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 24,78.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```