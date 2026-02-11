Piazza Affari: seduta molto difficile per Banca Ifis

(Teleborsa) - Ribasso per l'Istituto con sede a Venezia
, che passa di mano in perdita del 4,31%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Banca Ifis
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della banca tricolore
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 26,64 Euro. Primo supporto visto a 25,28. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 24,78.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)