Banca Ifis, Geertman: discussioni in corso su cessioni asset, contribuiranno al derisking

Banca Ifis

(Teleborsa) - "(con illimity, ndr). Quello che potremmo vedere dopo, anche perché continueremo a guardare a strade per ottimizzare i costi, lo caratterizzerei più come ottimizzazione continua". Lo ha dettodi, nella call con gli analisti sui risultati 2025.Banca Ifis hasu costi e ricavi. In particolare, la ristrutturazione delle partnership IT di illimity porterà a una sostanziale semplificazione, riducendo i rischi legali, i costi operativi e la complessità, e garantirà le sinergie previste per il 2027.Il gruppo ha anche avviato una revisione strategica degli asset e delle controllate di illimity per valutare potenziali cessioni, concentrandosi sulla coerenza strategica con la creazione di valore a lungo termine di Banca Ifis e sugli investimenti necessari. L'AD ha evidenziato chesulle cessioni di asset non strategici, e questo contribuirà al derisking", ha detto Geertman, evitando di dare informazioni più precise sulle valutazioni e rimandando a "quando saranno siglati accordi effettivi".