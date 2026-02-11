Milano 17:30
Banca Ifis, Geertman: discussioni in corso su cessioni asset, contribuiranno al derisking

(Teleborsa) - "Quello che abbiamo promesso di raggiungere sul fronte delle sinergie (con illimity, ndr) avrà pieno impatto nel 2027. Quello che potremmo vedere dopo, anche perché continueremo a guardare a strade per ottimizzare i costi, lo caratterizzerei più come ottimizzazione continua". Lo ha detto Frederik Geertman, Amministratore Delegato di Banca Ifis, nella call con gli analisti sui risultati 2025.

Banca Ifis ha confermato l'obiettivo di 75 milioni di euro di sinergie annue ante imposte su costi e ricavi. In particolare, la ristrutturazione delle partnership IT di illimity porterà a una sostanziale semplificazione, riducendo i rischi legali, i costi operativi e la complessità, e garantirà le sinergie previste per il 2027.

Il gruppo ha anche avviato una revisione strategica degli asset e delle controllate di illimity per valutare potenziali cessioni, concentrandosi sulla coerenza strategica con la creazione di valore a lungo termine di Banca Ifis e sugli investimenti necessari. L'AD ha evidenziato che alcune cessioni avverranno nel corso del 2026.

"Sono in corso ulteriori valutazioni e discussioni sulle cessioni di asset non strategici, e questo contribuirà al derisking", ha detto Geertman, evitando di dare informazioni più precise sulle valutazioni e rimandando a "quando saranno siglati accordi effettivi".
