Banca Ifis, Geertman: risultati 2025 evidenziano la solidità del modello di business
(Teleborsa) - "I risultati dell'esercizio 2025 evidenziano la solidità del modello di business di Banca Ifis e il raggiungimento della guidance per l'utile netto del 2025, in ottica standalone. La Banca si è dimostrata in grado di compensare lo scenario dei tassi in riduzione e ha mantenuto un solido controllo del rischio, pur in uno scenario macroeconomico incerto". Lo dichiara Frederik Geertman, Amministratore Delegato di Banca Ifis, commentando i risultati 2025.

"Nel secondo semestre del 2025 abbiamo completato l'analisi strategica dei vari business di illimity, con l'individuazione di partecipazioni e attività non core - ha spiegato - La due diligence sul portafoglio di illimity ha evidenziato risultati in linea con le stime del Gruppo Banca Ifis. La cessione di Hype e la revisione dell'architettura IT, anche ristrutturando alcune partnership, evidenziano la capacità e velocità di execution del management, guidata da idee chiare su quel che è core e non core tra le attività del Gruppo illimity".

"Il management è concentrato sul progetto di integrazione, sullo sviluppo commerciale della combined entity e sulla riduzione del costo del funding, con l'obiettivo di raggiungere significativi benefici in termini di sinergie di costo e ricavo già dall'esercizio 2027", ha concluso Geertman.


