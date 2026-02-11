Milano 16:54
Banca Ifis, Lanza: con rinegoziazione partnership IT possiamo raggiungere sinergie previste
(Teleborsa) - "Grazie alla ristrutturazione e alla rinegoziazione delle partnership IT possiamo raggiungere le sinergie IT previste, anche considerando che i costi IT in illimity sono significativi". Lo ha detto Fabio Lanza, Condirettore Generale e Chief Operating Officer di Banca Ifis, nella call con gli analisti sui risultati 2025.

Banca Ifis ha rivisto entrambe le partnership IT di illimity. In questo contesto: il rapporto con un primario fornitore IT è stato riprogettato, in un'ottica di collaborazione continua e duratura; inoltre, Banca Ifis e Finomnia Group (controllata da Apax) hanno firmato un memorandum d'intesa (soggetto alla negoziazione e all'esecuzione di accordi definitivi) per allineare i propri obiettivi strategici e operativi con altermAInd (partecipata al 52% da Finomnia Group e al 48% da Banca Ifis/illimity), in linea con la prossima integrazione di illimity in Banca Ifis.

In primis, Finomnia Group acquisirà la piena proprietà di altermAInd Banking, focalizzata su selezionati servizi IT bancari e su una piattaforma di digital banking progettata per accelerare la trasformazione digitale delle istituzioni finanziarie. L'accordo di servizio a lungo termine con Banca Ifis verrebbe modificato di conseguenza, con una significativa riduzione dei pagamenti annuali per ottenere sinergie di costo.

Inoltre, Banca Ifis e Finomnia Group rimarranno partner a lungo termine con investimenti congiunti in altermAInd, una newco focalizzata sull'intelligenza artificiale generativa. Banca Ifis sfrutterà le piattaforme e il know-how di altermAInd per sviluppare soluzioni bancarie basate sull'intelligenza artificiale.
