Piazza Affari: andamento rialzista per Campari

(Teleborsa) - Balza in avanti l'azienda attiva nel settore beverage, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,07%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Campari evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società famosa per il suo bitter alcolico rispetto all'indice.


Lo status tecnico di breve periodo di Campari mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 6,078 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 5,92. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 6,236.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
