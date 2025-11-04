Piazza Affari: andamento rialzista per Campari

azienda attiva nel settore beverage

Campari

FTSE MIB

società famosa per il suo bitter alcolico

Campari

(Teleborsa) - Balza in avanti l', che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,07%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso larispetto all'indice.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 6,078 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 5,92. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 6,236.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)