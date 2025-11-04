Piazza Affari: giornata depressa per doValue

Gruppo specializzato nella gestione di crediti per banche e investitori

FTSE Italia Mid Cap

Si muove verso il basso il, con una flessione del 2,57%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Lo status tecnico di medio periodo dirimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 2,683 Euro, mentre i supporti sono stimati a 2,635. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 2,731.