Milano 14:37
42.942 -0,65%
Nasdaq 3-nov
25.973 0,00%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 14:37
9.653 -0,50%
Francoforte 14:36
23.852 -1,16%

Piazza Affari: giornata depressa per SOL

In breve
Piazza Affari: giornata depressa per SOL
Pressione sul produttore di gas medicali, industriali e agroalimentari, che tratta con una perdita del 3,29%.
