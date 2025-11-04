Shopify, fatturato in crescita a doppia cifra nel 3Q25, aggiornate le previsioni per il 4Q25

Shopify

fatturato in crescita intorno al 25% su base annua;

gross profit in aumento tra il 20% e il 25% su base annua;

spese operative in percentuale sul fatturato comprese tra il 30% e il 31%;

remunerazione basata su azioni di 130 milioni di dollari;

margine di flusso di cassa libero leggermente superiore a quello del terzo trimestre del 2025.

(Teleborsa) - Nel periodo luglio-settembre 2025ha registrato unin crescita su base annua del 32% a 2,84 miliardi di dollari USA e undel 18% a 507 milioni, segnando nove trimestri consecutivi di margini di flusso di cassa libero a due cifre."I nostri risultati del terzo trimestre mostrano cosa è possibile quando l'ambizione e il successo dei commercianti incontrano l'esecuzione disciplinata di Shopify", ha affermato. "Non stiamo solo crescendo: stiamo ottenendo una crescita e una redditività costanti, trimestre dopo trimestre. Il terzo trimestre è stato un trimestre eccezionale, con una crescita del fatturato e margini di flusso di cassa libero che hanno superato la solida performance del secondo trimestre".La società ha aggiornato le previsioni per ile ora prevede: