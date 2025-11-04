Milano 17:35
Shopify, fatturato in crescita a doppia cifra nel 3Q25, aggiornate le previsioni per il 4Q25

(Teleborsa) - Nel periodo luglio-settembre 2025 Shopify ha registrato un fatturato in crescita su base annua del 32% a 2,84 miliardi di dollari USA e un margine di flusso di cassa libero del 18% a 507 milioni, segnando nove trimestri consecutivi di margini di flusso di cassa libero a due cifre.

"I nostri risultati del terzo trimestre mostrano cosa è possibile quando l'ambizione e il successo dei commercianti incontrano l'esecuzione disciplinata di Shopify", ha affermato Jeff Hoffmeister, CFO di Shopify. "Non stiamo solo crescendo: stiamo ottenendo una crescita e una redditività costanti, trimestre dopo trimestre. Il terzo trimestre è stato un trimestre eccezionale, con una crescita del fatturato e margini di flusso di cassa libero che hanno superato la solida performance del secondo trimestre".

La società ha aggiornato le previsioni per il quarto trimestre del 2025 e ora prevede:
  • fatturato in crescita intorno al 25% su base annua;
  • gross profit in aumento tra il 20% e il 25% su base annua;
  • spese operative in percentuale sul fatturato comprese tra il 30% e il 31%;
  • remunerazione basata su azioni di 130 milioni di dollari;
  • margine di flusso di cassa libero leggermente superiore a quello del terzo trimestre del 2025.
