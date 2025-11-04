Milano 17:35
43.262 +0,09%
Nasdaq 19:47
25.515 -1,77%
Dow Jones 19:47
47.045 -0,62%
Londra 17:35
9.715 +0,14%
Francoforte 17:35
23.949 -0,76%

Si muove in ribasso Carnival a New York

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti, Turismo
Si muove in ribasso Carnival a New York
Ribasso scomposto per la società che gestisce la linea di navi da crociera numero 1 al mondo, che esibisce una perdita secca del 7,82% sui valori precedenti.
Condividi
```