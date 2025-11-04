Spagna, disoccupazione in aumento a ottobre

(Teleborsa) - Aumenta la disoccupazione in Spagna nel mese di ottobre. Secondo quanto rilevato daliberico, si è registrato unadi 22.101 unità (-0,1%), rispetto al calo di 4.800 unità del mese di settembre. Le stime degli analisti erano per un aumento più contenuto, ovvero di 5.200 unità.Il confronto con lo stesso mese dell'anno precedente evidenzia un calo dei disoccupati di 158.288 unità (-6%).Il numerosi è attestato a 2.443.766 persone.La, si attesta a 193.798 unità, il livello più basso mai raggiunto da quando viene compilata la serie storica.