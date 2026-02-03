Spagna, disoccupazione aumenta più delle attese di 30.400 unità a gennaio

(Teleborsa) - Aumenta più delle attese la disoccupazione innel mese di2026. Secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro iberico, si è registrato una crescita mensile deidi 30.392 unità, rispetto al calo di 16.300 unità del mese di dicembre. Le stime degli analisti erano per un aumento più contenuto, ovvero di 13.400 unità.Il confronto con loevidenzia un calo dei disoccupati di 160.381 unità. Ildei disoccupati si è attestato a 2.439.062 persone (-6,2%).