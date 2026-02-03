Spagna, disoccupazione aumenta più delle attese di 30.400 unità a gennaio

(Teleborsa) - Aumenta più delle attese la disoccupazione in Spagna
nel mese di gennaio
2026. Secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro iberico, si è registrato una crescita mensile dei disoccupati
di 30.392 unità, rispetto al calo di 16.300 unità del mese di dicembre. Le stime degli analisti erano per un aumento più contenuto, ovvero di 13.400 unità.
Il confronto con lo stesso mese dell'anno precedente
evidenzia un calo dei disoccupati di 160.381 unità. Il numero totale
dei disoccupati si è attestato a 2.439.062 persone (-6,2%).