TIM, in Brasile l'utile vola: +50% nel terzo trimestre

(Teleborsa) - TIM Brasil, controllata brasiliana del gruppo TIM, ha chiuso il terzo trimestre con un utile netto in crescita del 50% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, attestandosi a quota 1,2 miliardi di reais (circa 195 milioni di euro al cambio attuale).

Aumentano anche i ricavi, del 4,5% annuo a 6,7 miliardi di reais (circa 1,1 miliardi di euro) spinti dalla forte performance del segmento mobile. Sempre nel periodo, l'Ebitda è cresciuto del 7,2%.

"I risultati del terzo trimestre confermano la nostra solida traiettoria verso il raggiungimento degli obiettivi del 2025", ha sottolineato l'AD di TIM Brasil, Alberto Griselli, commentando i risultati.

Domani, mercoledì 5 novembre, si riunirà invece il CdA della capogruppo guidata da Pietro Labriola per esaminare i conti del terzo trimestre anche in Italia.
