USA, ancora più ricchi i dieci "Paperoni": chi sono e quanto guadagnano

(Teleborsa) - Si amplia ancora negli Stati Uniti la forchetta del divario tra ricchi e poveri
: è quanto emerge dal nuovo rapporto di Oxfam
America, stando al quale, nell'ultimo anno, i dieci miliardari più facoltosi del Paese h
anno visto crescere la propria ricchezza complessiva di circa 698 miliardi di dollari. L'aumento, in concreto, accentua la concentrazione del capitale nelle mani di una ristretta élite economica.
Ancora più nel dettaglio, l' organizzazione umanitaria parla di "una crescita che non beneficia la maggioranza"
e di "un’economia che continua a premiare chi è già al vertice".
Stando all' ultima classifica stilata da Forbes, sono sempre i grandi protagonisti di tecnologia e finanza che dominano il vertice della ricchezza americana. Al primo posto, infatti, si conferma Elon Musk,
fondatore di Tesla e SpaceX, con un patrimonio stimato di circa 244 miliardi di dollari. Medaglia d'argento a Jeff Bezos,
fondatore di Amazon, con 197 miliardi di dollari. Terzo posto per Mark Zuckerberg,
patron di Meta (Facebook, Instagram e WhatsApp), con 181 miliardi di dollari. Nella top ten
c'è anche Warren Buffett,
investitore di Omaha, con 150 miliardi di dollari. Chiude la classifica Michael Bloomberg,
fondatore dell’omonimo gruppo finanziario e già sindaco di New York, con "soli" 105 miliardi di dollari.