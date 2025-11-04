USA, ancora più ricchi i dieci "Paperoni": chi sono e quanto guadagnano

(Teleborsa) -: è quanto emerge dal nuovo rapporto diAmerica, stando al quale, nell'ultimo anno,anno visto crescere la propria ricchezza complessiva di circa 698 miliardi di dollari. L'aumento, in concreto, accentua la concentrazione del capitale nelle mani di una ristretta élite economica.Ancora più nel dettaglio, l' organizzazione umanitaria parla di "ue di "Stando all' ultima classifica stilata da Forbes, sono sempre i grandi protagonisti di tecnologia e finanza che dominano il vertice della ricchezza americana. Al primo posto, infatti, si confermafondatore di Tesla e SpaceX, con un patrimonio stimato di circa 244 miliardi di dollari. Medaglia d'argento afondatore di Amazon, con 197 miliardi di dollari. Terzo posto perpatron di Meta (Facebook, Instagram e WhatsApp), con 181 miliardi di dollari.c'è ancheinvestitore di Omaha, con 150 miliardi di dollari. Chiude la classificafondatore dell’omonimo gruppo finanziario e già sindaco di New York, con "