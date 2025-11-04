Milano 17:35
43.262 +0,09%
Nasdaq 19:48
25.515 -1,76%
Dow Jones 19:48
47.038 -0,63%
Londra 17:35
9.715 +0,14%
Francoforte 17:35
23.949 -0,76%

Zoetis scivola in fondo al mercato di New York

Migliori e peggiori
Zoetis scivola in fondo al mercato di New York
(Teleborsa) - Retrocede molto il fornitore di prodotti per la salute degli animali, che esibisce una variazione percentuale negativa dell'11,58%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Zoetis, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico di Zoetis mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 123,7 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 129,8. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 119,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```