Zoetis scivola in fondo al mercato di New York

(Teleborsa) - Retrocede molto il fornitore di prodotti per la salute degli animali
, che esibisce una variazione percentuale negativa dell'11,58%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Zoetis
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di Zoetis
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 123,7 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 129,8. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 119,8.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)