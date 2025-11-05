Milano 10:39
Analisi Tecnica: indice MDAX del 4/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre

Ribasso per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude la seduta con una flessione dell'1,37%.

Il quadro tecnico dell'indice MDAX suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 29.256,6 con tetto rappresentato dall'area 29.769,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 29.085,6.


