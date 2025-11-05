Milano 10:40
43.103 -0,37%
Nasdaq 4-nov
25.436 0,00%
Dow Jones 4-nov
47.085 0,00%
Londra 10:40
9.703 -0,12%
Francoforte 10:40
23.790 -0,66%

Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 4/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre

Chiusura in rosso per il Light Sweet Crude Oil, che termina la seduta segnando un calo dello 0,97%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il greggio WTI, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 60,11. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 60,88 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 59,79.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
