Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 4/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre
Chiusura in rosso per il Light Sweet Crude Oil, che termina la seduta segnando un calo dello 0,97%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il greggio WTI, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 60,11. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 60,88 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 59,79.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)