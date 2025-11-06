Ascopiave, utile 9 mesi balza a 76 milioni di euro con nuovo perimetro e plusvalenza

(Teleborsa) - Ascopiave
, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e uno dei principali operatori nazionali nel settore della distribuzione del gas naturale, chiude i primi nove mesi del 2025
con ricavi consolidati
a 183,9 milioni di euro, rispetto ai 146,3 milioni di euro registrati nello stesso periodo del 2024 (+26%). Il fatturato evidenzia una crescita legata principalmente all'incremento dei ricavi tariffari della distribuzione gas per 29 milioni di euro, dovuto in parte alla revisione dei costi operativi tariffari del periodo 2020-2024 previsti dalla deliberazione ARERA e in parte alla variazione del perimetro di consolidamento per l'acquisizione della società AP Reti Gas North. I ricavi da produzione di energia da fonti rinnovabili registrano, invece, una riduzione di 4,1 milioni. Il decremento è principalmente spiegato dalle minori quantità di energia prodotta nel periodo di riferimento, collegato ad una minore regolarità delle precipitazioni piovose.
Il margine operativo lordo
dei primi nove mesi del 2025 si attesta a 115,6 milioni di euro, in aumento rispetto ai 71,9 milioni di euro dei primi nove mesi del 2024 (+61%). L'ampliamento del perimetro alla nuova società AP Reti Gas North ha determinato un maggior margine operativo lordo di 11,8 milioni di euro. La cessione della quota di partecipazione del 25% detenuta in EstEnergy ha determinato, nei primi nove mesi del 2025, l'iscrizione di una plusvalenza pari ad 26,4 milioni di euro. Il risultato operativo
dei primi nove mesi del 2025 si attesta a 72,3 milioni di euro, rispetto ai 34,2 milioni di euro dello stesso periodo dell'esercizio precedente (+112%).
Il risultato netto consolidato
, pari a 75,9 milioni di euro, evidenzia una crescita di 49,3 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente (+185%), determinata per 3,6 milioni di euro dall'ampliamento del perimetro di consolidamento alla nuova società AP Reti Gas North.
Nel corso dei primi nove mesi 2025 il Gruppo ha realizzato investimenti
in immobilizzazioni immateriali e materiali per 60,6 milioni di euro, in aumento rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente di 9,1 milioni di euro.
La posizione finanziaria netta
del Gruppo al 30 settembre 2025, pari a 633,1 milioni di euro, ha registrato un incremento di 245,5 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2024.