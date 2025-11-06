Ascopiave, utile 9 mesi balza a 76 milioni di euro con nuovo perimetro e plusvalenza

Ascopiave

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e uno dei principali operatori nazionali nel settore della distribuzione del gas naturale, chiude icona 183,9 milioni di euro, rispetto ai 146,3 milioni di euro registrati nello stesso periodo del 2024 (+26%). Il fatturato evidenzia una crescita legata principalmente all'incremento dei ricavi tariffari della distribuzione gas per 29 milioni di euro, dovuto in parte alla revisione dei costi operativi tariffari del periodo 2020-2024 previsti dalla deliberazione ARERA e in parte alla variazione del perimetro di consolidamento per l'acquisizione della società AP Reti Gas North. I ricavi da produzione di energia da fonti rinnovabili registrano, invece, una riduzione di 4,1 milioni. Il decremento è principalmente spiegato dalle minori quantità di energia prodotta nel periodo di riferimento, collegato ad una minore regolarità delle precipitazioni piovose.Ildei primi nove mesi del 2025 si attesta a 115,6 milioni di euro, in aumento rispetto ai 71,9 milioni di euro dei primi nove mesi del 2024 (+61%). L'ampliamento del perimetro alla nuova società AP Reti Gas North ha determinato un maggior margine operativo lordo di 11,8 milioni di euro. La cessione della quota di partecipazione del 25% detenuta in EstEnergy ha determinato, nei primi nove mesi del 2025, l'iscrizione di una plusvalenza pari ad 26,4 milioni di euro. Ildei primi nove mesi del 2025 si attesta a 72,3 milioni di euro, rispetto ai 34,2 milioni di euro dello stesso periodo dell'esercizio precedente (+112%).Il, pari a 75,9 milioni di euro, evidenzia una crescita di 49,3 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente (+185%), determinata per 3,6 milioni di euro dall'ampliamento del perimetro di consolidamento alla nuova società AP Reti Gas North.Nel corso dei primi nove mesi 2025 il Gruppo ha realizzatoin immobilizzazioni immateriali e materiali per 60,6 milioni di euro, in aumento rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente di 9,1 milioni di euro.Ladel Gruppo al 30 settembre 2025, pari a 633,1 milioni di euro, ha registrato un incremento di 245,5 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2024.