SYS-DAT, utile 9 mesi balza a 4,9 milioni di euro. Ricavi +60% con acquisizione A&C Group

(Teleborsa) - SYS-DAT, società quotata su Euronext STAR Milan che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali settori di mercato, ha chiuso i primi nove mesi del 2025 con ricavi totali pari a 65,7 milioni di euro, in crescita del 60,3% rispetto a 41 milioni registrati nei primi nove mesi del 2024, grazie all'acquisizione di A&C Group e alla continua crescita organica.

L'EBITDA è stato pari a 12,1 milioni di euro, in crescita del 48%, con EBITDA margin del 18,4% (19,1% senza considerare i costi una tantum spesati per l'acquisizione di A&C group) rispetto al 20% al 30 settembre 2024. L'utile netto è stato di 4,9 milioni di euro, in crescita del 31,4% rispetto a 3,7 milioni registrati nei primi nove mesi del 2024.

La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo al 30 settembre 2025 è positiva per 19,6 milioni di euro, in decrescita di 12,6 milioni rispetto a 32,2 milioni registrati al 31 dicembre 2024, principalmente per l'effetto derivante dall'acquisizione di A&C group.

"Nel terzo trimestre abbiamo venduto prodotti sia core che a valore aggiunto oltre ai servizi ICT a clienti di diverse dimensioni ed appartenenti a diversi settori di mercato - ha commentato l'AD Matteo Neuroni - Inoltre, circa il 40% del valore dei contratti sottoscritti con nuove aziende è il risultato di un passaparola positivo dei nostri clienti esistenti".

Viene confermata l'attenzione del Gruppo nei prossimi anni rivolta sia alla crescita organica, attraverso il rafforzamento dell'offerta e dell'erogazione dei servizi, sia a quella inorganica, attraverso l'acquisizione di ulteriori società complementari per mercati o servizi.
