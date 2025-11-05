Milano
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Shanghai (+0,14%)
L'Indice della Borsa di Shanghai inizia gli scambi a 3.960,19 punti
In breve
,
Finanza
05 novembre 2025 - 02.38
L'Indice della Borsa cinese tratta con un moderato +0,14%, a quota 3.960,19 in apertura.
