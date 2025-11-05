Milano 10:41
43.101 -0,37%
Nasdaq 4-nov
25.436 0,00%
Dow Jones 4-nov
47.085 0,00%
Londra 10:41
9.704 -0,11%
Francoforte 10:41
23.792 -0,66%

Borsa: Frazionale ribasso per Madrid (-0,85%)

Ibex 35 scambia in avvio a 15.900,7 Euro

In breve, Finanza
Discesa moderata per indice azionario della Borsa di Madrid, in calo dello 0,85%, dopo aver aperto a 15.900,7 Euro.
